Il punto più basso toccato dalla gestione Vanoli alla Fiorentina. Ve lo ricordate?

Sassuolo-Fiorentina non è soltanto una gara delicata per il campionato di entrambe. Il match del Mapei Stadium riporta alla mente anche quanto accaduto il 6 dicembre dell'anno scorso. Ecco quella partita ha segnato veramente il punto più basso dell'esperienza da allenatore in viola di Paolo Vanoli.

Punteggio e classifica

Squadra sconfitta per 3-1 e ultimo posto in classifica un magico ambo che riuscì perfettamente a quella formazione che sembrava in balia del vento come un fuscello. Ko per altro accompagnato da una prestazione sconcertante, con i viola che giocarono i primi dieci minuti salvo poi lasciare completamente il pallino agli avversari.

Diverbi in campo e negli spogliatoi

Ad arricchire il tutto ci pensò la coppia formata da Madragora e Kean, pronti a litigare sul terreno di gioco per la battuta di un calcio di rigore. Un litigio che ebbe strascichi anche nello spogliatoio dove fu necessario anche l'intervento dell'allora capitano Ranieri per dividere i due.

Insomma di tutto e di più (in negativo). Ovviamente speriamo che il match di quest'anno sia completamente diverso, diametralmente opposto.