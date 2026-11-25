Si avvicina per la Fiorentina la fondamentale partita contro l'Udinese, in programma domenica alle 12.30 al Bluenergy Stadium di Udine. Un vero e proprio scontro salvezza, considerando che i friulani occupano il fondo della classifica con 6 punti insieme al Venezia e i viola sono avanti di sole 3 lunghezze. Una partita che i bianconeri potrebbero affrontare senza uno dei loro giocatori di maggior spessore.

Possibile forfait in avanti

Contro la Fiorentina, potrebbe non farcela a recuperare Keinan Davis. Il centravanti già è stato assente contro il Bologna, per via di una ricaduta riguardo al problema all'adduttore che si portava dietro da settimane. Secondo quanto riporta Tuttoudinese.it, l'intenzione del mister Paolo Zanetti è di reintegrarlo in gruppo solo quando sarà al cento per cento.

Un anno fa, già un incubo per la Fiorentina

L'eventuale assenza di Davis farebbe tirare un sospiro di sollievo a tutto l'ambiente Fiorentina. Il pensiero va al match dello scorso campionato tra i viola e l'Udinese, giocato in terra friulana il 2 marzo e vinto dai padroni di casa per 3-0. Il centravanti fu uno dei migliori in campo, marcato da uno spaesato Rugani e autore del momentaneo 2-0 al 64' su rigore.