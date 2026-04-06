Frey: "Non si può vedere la Fiorentina nelle zone basse della classifica, è un qualcosa che fa senso. Alzare un trofeo..."

"Credo che il peggio sia alle spalle". L'ex portiere della Fiorentina, Sebastien Frey, è presente in questi giorni a Firenze e questo gli consente anche di parlare della corsa salvezza dei viola.

“Non si può vedere la Fiorentina nelle parti basse della classifica”

"La Fiorentina - le sue parole sono riportate dall'agenzia Italpress - ora deve continuare a cercare di fare un po' di punti per poter programmare la prossima stagione perché non si possono vedere i viola nella parte bassa della classifica. La cosa fa senso a me, ma penso faccia senso un po' a tutti, quindi io credo che sono stati fatti degli errori, penso che lo abbiano capito e dovranno poi cercare di ricreare una squadra competitiva in Serie A".

“Alzare un trofeo sarebbe bello”

Giovedì c'è il ritorno della Conference League: “Contro il Crystal Palace sarà una battaglia, penso che il clima europeo in questa competizione è così, quindi io credo che i viola dovranno essere solidi e giocare con coraggio. Il bello delle coppe europee è che può succedere di tutto, ed io auguro sempre il meglio alla Fiorentina. Sarebbe bello potere alzare un trofeo. Potrebbero rinascere delle dinamiche nuove. Speriamo però soprattutto nella permanenza in Serie A, è importante anche in ottica del centenario”.