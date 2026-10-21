Così è se mi pare... Un errore che più da matita blu di così non si può

I 17 gol subiti che consegnano alla Fiorentina il momentaneo “trofeo” di peggior difesa del campionato hanno acceso la spia rossa su questo settore della squadra.

De Gea, Ranieri, Dragusin e compagni hanno certamente le loro responsabilità in questo dato nefasto, ma siamo davvero sicuri che siano i più scarsi della Serie A? O semplicemente i peggio messi in campo dall'allenatore? È possibile, ma ho più di un dubbio.

L'unico pescatore

Il centrocampo, per esempio, filtra il gioco avversario come una rete a maglie talmente larghe da farci passare persino un capodoglio. L'unico “pescatore” davvero attrezzato, Oulai, resta a guardare dalla panchina o viene impiegato fuori ruolo.

Dobbiamo preoccuparci per il penultimo posto in classifica? Corriamo davvero il rischio di retrocedere? Forse sì, anche perché quest'anno non vedo squadre già "condannate" in partenza, com'era accaduto la scorsa stagione con Pisa e Verona.

Il vero problema

Il cuore del problema, però, a mio modesto avviso non sta né in difesa né a centrocampo. Sono convinto che persino Vanoli, nella sua mediocrità (pari a quella del suo predecessore, sia chiaro), riuscirà prima o poi a trovare qualche contromisura.

La verità è che la Fiorentina non ha chi fa gol, elemento imprescindibile per vincere le partite. Pellegrino, la scorsa stagione al Parma, ha realizzato 9 reti in 37 presenze: una ogni 333 minuti (peraltro per due terzi arrivati di testa, mentre nella Fiorentina i cross sono una rarità). Beto, nei tre anni all'Everton, ne ha segnati 20 in 99 gare: una media di un gol ogni 5 partite.

Ad oggi, la coppia in maglia viola è ferma ai soli 2 centri dell'argentino. Proiettando questo rendimento sulle 38 giornate si arriverebbe, arrotondando per eccesso, a sole 11 reti complessive. Farebbero peggio persino della coppia Kean-Piccoli (12 gol lo scorso anno) e di Cabral-Jovic (14 nel 2022/23).

Eccezione fatta per Gonçalves - che vanta un curriculum da discreto goleador ma deve ancora ritrovare la condizione - nessun altro in rosa ha le credenziali del bomber. In una situazione del genere, aver sbagliato il centravanti - o meglio, i centravanti - è un errore da matita blu.