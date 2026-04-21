Corriere Fiorentino: Tiraggiro Jack, aspettando Commisso
Due pagine sulla partita della Fiorentina presenti sul Corriere Fiorentino di oggi.
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L'apertura è con: “Un punto e basta”. Sottotitolo: “Harrison non è sufficiente, nella ripresa arriva il pari del Lecce Domenica contro il Sassuolo altro match point salvezza". Di spalla il commento: “Aspettando Joseph”.
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Qui troviamo: “'Tiraggiro' Jack, la prima volta del soldato inglese”. Sottotitolo: “Arrivato a gennaio, sta scalando le gerarchie”.
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