Il flop viola Sohm si è ritrovato a Bologna? Non proprio, ma…

Un gol, nella sconfitta a Magonza, un assist, a Piccoli, nel pareggio col Genoa, la sensazione che si dovesse e potesse fare molto di più: Simon Sohm ha lasciato la Fiorentina nello scorso mercato invernale, passando in prestito al Bologna. Lo svizzero classe 2001 non ha avuto in viola l’impatto sperato dalla dirigenza viola, che lo aveva acquistato dal Parma per una cifra piuttosto considerevole: un vero e proprio flop.

Il passaggio al Bologna

Sohm ha deluso moltissimo per rendimento, giocando da titolare 12 partite tra tutte le competizioni alla Fiorentina senza però mai riuscire a fare la differenza. Dall’approdo al Bologna Sohm ha messo insieme 10 presenze, 5 delle quali da titolare. In campionato, il Bologna ha vinto 4 delle ultime 6 partite e l’ex viola è sempre stato titolare, benché non abbia impressionato sul piano delle prestazioni. A fine stagione, i felsinei potranno decidere se riscattarlo per circa 13 milioni e mezzo di euro.

Un contratto lungo con la Fiorentina, ma..

La scadenza del contratto del calciatore svizzero con la Fiorentina è fissata al 30 giugno 2030, pertanto il centrocampista ex Parma ha una posizione solidissima in viola, qualora dovesse essere rispedito al mittente. Complicato, oggi, poter immaginare il futuro di Sohm, soprattutto perché il giocatore ha mostrato evidenti difficoltà di adattamento e capacità di incidere in contesti di livello superiore a quello del Parma, chiamato al salto di qualità.