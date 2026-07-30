Corriere Fiorentino: L'attesa prolungata, ma Paratici non molla
Una pagina sulla Fiorentina per il Corriere Fiorentino di oggi.
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In primo luogo si parla di mercato: “Attesa prolungata”. Ovvero: “Koleosho va al Paris FC, Alajbegovic alla Juve: stallo viola sugli esterni d’attacco Paratici non molla Mastantuono e Soulé, intanto prende il terzino Valdepenas”.
La notte speciale
In taglio basso la partita di ieri: “Oltre i colori”, la notte speciale di Bove "Firenze? Lì ho ritrovato me stesso". Sottotitolo: “Edoardo da capitano contro il suo passato. Gol di Piccoli, vince Grosso”.
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