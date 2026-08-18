Favasuli: "A Firenze non ero simpaticissimo agli altri all'inizio. Devo tantissimo ad Aquilani"

Da un piccolo paese della Calabria al Napoli, ma passando anche per Firenze e la Fiorentina. Costantino Favasuli ora però ha chiuso il cerchio arrivando in una squadra, il Napoli appunto, che ha intenzione di averlo tra i protagonisti nella propria squadra in Serie A.

Aquilani decisivo

Favasuli però in questa sua crescita deve molto ad Alberto Aquilani che ha avuto durante la sua esperienza a Firenze e anche in B l'anno scorso: “Mi ha allenato alla Fiorentina - ha detto Favasuli al Corriere dello Sport - nelle giovanili, e poi lo scorso anno a Catanzaro, gli devo tantissimo. E anche al suo staff”.

Costantino Favasuli. Foto: S.D.C/Fiorentinanews.com

“All'inizio a Firenze…"

E poi: “All’inizio a Firenze non ero simpaticissimo agli altri, sono un po’ chiuso e, ripeto, ero un po’ egoista in campo. Poi hanno imparato tutti a volermi bene perché sono un generoso”.