Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello al termine della stagione ha fatto le pagelle di tutte le squadre di Serie A, assegnando un inequivocabile e netto 4.5 alla Fiorentina.

‘Alla fine si sono salvati, ma…’

Il giornalista ha però aggiunto in sede di commento: “Potevo forse dare un 5 ai viola, perché alla fine si sono salvati, diciamo che un mezzo voto in più ci poteva stare, però hanno deluso le aspettative". Così ha scritto Criscitiello sul proprio editoriale:"Un vero disastro. Poi arriva Paratici e sistema molte cose. Vanoli, tra più alti che bassi, porta la barca in porto. Una stagione cosi, a Firenze, non potrà mai più capitare. La salvezza non era scontata quando una big si ritrova ultima in classifica per molti mesi. Pioli non ha mai ingranato e ha pesato anche a livello economico. Per fortuna che è finita senza drammi"

Bocciate in pieno anche Milan, Juventus e Pisa

Anche la Juventus e il Pisa si prendono 4.5 in pagella, peggio va al Milan che rimedia un inequivocabile 4 dopo il fallimento Champions. Le altre insufficienti? Verona e Cremonese prendono 5, per Bologna e Torino invece la valutazione è 5.5.