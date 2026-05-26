​​

header logo

Criscitiello stanga la Fiorentina con un 4.5: “Potevo forse dare qualcosa in più perché alla fine si è salvata, però…”

Redazione /
Michel Criscitiello
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello al termine della stagione ha fatto le pagelle di tutte le squadre di Serie A, assegnando un inequivocabile e netto 4.5 alla Fiorentina.

‘Alla fine si sono salvati, ma…’

Il giornalista ha però aggiunto in sede di commento: “Potevo forse dare un 5 ai viola, perché alla fine si sono salvati, diciamo che un mezzo voto in più ci poteva stare, però hanno deluso le aspettative". Così ha scritto Criscitiello sul proprio editoriale:"Un vero disastro. Poi arriva Paratici e sistema molte cose. Vanoli, tra più alti che bassi, porta la barca in porto. Una stagione cosi, a Firenze, non potrà mai più capitare. La salvezza non era scontata quando una big si ritrova ultima in classifica per molti mesi. Pioli non ha mai ingranato e ha pesato anche a livello economico. Per fortuna che è finita senza drammi"

Bocciate in pieno anche Milan, Juventus e Pisa

Anche la Juventus e il Pisa si prendono 4.5 in pagella, peggio va al Milan che rimedia un inequivocabile 4 dopo il fallimento Champions. Le altre insufficienti? Verona e Cremonese prendono 5, per Bologna e Torino invece la valutazione è 5.5.

Notizie correlate
💬 Commenti (1)