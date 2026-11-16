Torna su TVL Toscana, Canale 14, Il Salotto del Calcio, trasmissione sportiva condotta dal giornalista Marco Mordini, tifoso viola e da sempre al seguito delle squadre giovanili della Fiorentina.

La puntata di stasera

Nella puntata di stasera si commenterà il progressivo avvicinamento al ritorno della Serie A, che vedrà la Fiorentina impegnata lunedì prossimo, contro il Monza. Commenti, poi, anche sulla prestazione opaca dell'Italia in questa sosta e, conseguentemente, quella di Fagioli.

Gli ospiti

Presentano Marco Mordini e Alessia Lotti. Tra gli ospiti saranno presenti il nostro David Fabbri, redattore per Fiorentinanews.com, e Roberto Chiti, ex calciatore di Pistoiese, Pisa e Cesena. A leggere i messaggi del telespettatori ci sarà Laura Puggelli.