Pelaipe: "Stavamo per regalare Viery al Botafogo. Per risanare i debiti abbiamo dovuto svincolare Arthur"

Dopo la sconfitta per 3-0 arrivata contro l'Atletico-MG, il DS del Grêmio Paulo Pelaipe è intervenuto in conferenza stampa spiegando la situazione di crisi interna attuale e prendendo come esempio proprio la cessione di Viery alla Fiorentina.

Sulla cessione di Viery

“Stiamo giocando con molti giovani, e ne abbiamo venduto uno, cioè Viery, che era già nella lista dei partenti quando sono arrivato. Il giocatore era disponibile alla cessione, e stava per essere donato al Botafogo, perché vendere al Botafogo sarebbe stato come regalarlo: gli abbiamo venduto anche Nathan Fernandes e Cuiabano, ma ancora non ci hanno pagato”.

Sui debiti

Poi, ricordando un ex Fiorentina: "Dobbiamo essere onesti con i tifosi, siamo in una fase di ricostruzione. Il presidente Odorico ha rilevato un Grêmio in bancarotta. Ha preso in mano una squadra con debiti verso i fornitori, e abbiamo dovuto svincolare Arthur per pagare".