Corriere dello Sport-Stadio: Tuona su Firenze e per Paratici compito difficilissimo

Diverse pagine sulla Fiorentina stamani per il Corriere dello Sport-Stadio.

Pagine 20 e 21

Il titolone è: “Fiorentina, punto e a capo”. Sottotitolo: “Salvezza aritmetica, adesso deve partire la ricostruzione”. Di spalla a pagina 20 c'è il commento: “Paratici, il compito sarà difficilissimo”.

Pagina 22

Qui troviamo: “Tuona su Firenze”. Sottotitolo: “Cori e fischi al 90’: i tifosi chiedono di più”. Di spalla: “Vanoli la dedica tutta a Rocco: “Ha dato tanto alla Fiorentina”. Infine: ”Brescianini e Fabbian, ora scatta l’obbligo".