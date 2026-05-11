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Corriere dello Sport-Stadio: Tuona su Firenze e per Paratici compito difficilissimo

Redazione /
Corriere dello Sport-Stadio
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Diverse pagine sulla Fiorentina stamani per il Corriere dello Sport-Stadio

Pagine 20 e 21

Il titolone è: “Fiorentina, punto e a capo”. Sottotitolo: “Salvezza aritmetica, adesso deve partire la ricostruzione”. Di spalla a pagina 20 c'è il commento: “Paratici, il compito sarà difficilissimo”. 

Pagina 22  

Qui troviamo: “Tuona su Firenze”. Sottotitolo: “Cori e fischi al 90’: i tifosi chiedono di più”. Di spalla: “Vanoli la dedica tutta a Rocco: “Ha dato tanto alla Fiorentina”. Infine: ”Brescianini e Fabbian, ora scatta l’obbligo"

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