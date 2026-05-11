Arriva la salvezza e scatta il doppio riscatto obbligatorio. Ma la permanenza non è scontata

Il raggiungimento della salvezza da parte della Fiorentina ha anche attivato i riscatti obbligatori di Marco Brescianini e Giovanni Fabbian, giocatori arrivati a Firenze nel corso del mercato di gennaio.

27 milioni ma…

Per i due, il club viola verserà nelle casse di Atalanta e Bologna complessivamente qualcosa come 27 milioni di euro. Ma, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, non è affatto scontato che i due centrocampisti facciano parte del progetto futuro e della squadra che costruiranno Fabio Paratici e Roberto Goretti.

Perplessità

Le maggiori perplessità sono su Fabbian, autore di una metà di stagione insoddisfacente. Mentre Brescianini si è dimostrato leggermente più utile alla causa. Se ne parlerà dunque in estate.