Beltran-River Plate, operazione in dirittura d'arrivo: la Fiorentina prova a tutelarsi. Cifre e dettagli dell'operazione

Nelle ultime ore si sta delineando il futuro dell'attaccante di proprietà della Fiorentina Lucas Beltran. L'argentino dopo il prestito al Valencia, dove era in prestito, farà il suo ritorno almeno momentaneamente a Firenze. Secondo quanti riportato da molti il giocatore è infatti ad un passo dal ritorno in Argentina, al River Plate.

In Argentina danno l'affare per fatto

E questo pomeriggio arrivano ulteriori conferme. Secondo quanto confermato dal giornalista sudamericano Luis Merlo, i Milionarios sono pronti a mettere sul piatto milioni sonanti: il River si potrebbe spingere ad offrire una cifra attorno ai 7.5 milioni per il suo cartellino.

La Fiorentina è pronta comunque a tutelarsi

Ma le novità non finiscono assolutamente qui. Come accaduto per altre operazioni la Fiorentina indenne inserire una particolare clausola nella trattativa: i vila infatti sarebbero pronti ad inserire una percentuale sulla rivendita. La Fiorentina si terrebbe il 50% sull'eventuale futura rivendita. Una formula che permetterebbe ai viola di poter continuare a seguire i progressi del giocatori, e nel caso trarne beneficio.