Cremonese-Fiorentina è forse lo scontro salvezza che ha maggiormente indirizzato gli equilibri della lotta per non retrocedere. E fortunatamente se lo è aggiudicato -nettamente- Vanoli ai danni di Davide Nicola.

La Cremonese cambia in panchina

L'1-4 contro i viola è costato l'esonero all'ormai ex tecnico grigiorosso, che non ha ottenuto una vittoria per oltre tre mesi (dal 7 dicembre) ed è scivolato al diciottesimo posto. Di lui ha parlato l'ex calciatore Michelangelo Rampulla a Tuttomercatoweb.com, analizzando la situazione della Cremonese dopo il ko contro la Fiorentina.

“Con Nicola avevano più chance…”

“Mi dispiace molto per Nicola. Mi auguro che la Cremonese si salvi lo stesso, ma con lui in panchina avrebbe avuto qualche chance in più. Spesso si pensa che il cambio di allenatore dia automaticamente una scossa, invece mi pare che ci sia ben poco da stare tranquilli. Non vincono da quindici partite, una caduta inspiegabile”.