Beltran e un'esclusione che ha del clamoroso. Una sorpresa amara per il giocatore e la tifoseria

A una settimana dall'andata degli ottavi di finale di Copa Sudamericana che il River Plate giocherà contro l'Independiente Santa Fe, il tecnico della formazione biancorossa, Eduardo Coudet ha preso una decisione davvero sorprendente e per certi aspetti clamorosa.

Escluso a sorprresa

L'ex attaccante della Fiorentina, da poco ritornato alla casa madre, Lucas Beltran, è stato escluso dalla lista. E' vero che nelle tre partite in cui ha giocato dal suo ritorno in Argentina non ha fatto grandi cose, ma nessuno si aspettava che si potesse arrivare a tanto. Anche perché i problemi in campo del giocatore, corrispondono a quelli della squadra che sta avendo grandi difficoltà in questa annata.

E la tifoseria non l'ha presa bene

Beltran poi è anche uno dei giocatori più amati dai tifosi del River che non hanno di certo preso bene questa decisione.