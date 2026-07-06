Beltran: "Da oggi sarò un tifoso della Fiorentina, come voi. Ho vissuto momenti indimenticabili e dato tutto in campo"

L'ormai ex attaccante della Fiorentina, Lucas Beltran, ha voluto salutare la città, la società e i tifosi viola attraverso un messaggio pubblicato sui social.

“E' il momento di salutarci”

“Firenze è arrivato il momento di salutarci - ha scritto - Voglio ringraziarvi per avermi aperto le porte dell'Europa, per avermi fatto sentire come a casa e per avermi aiutato a crescere come persona e come calciatore. Insieme abbiamo vissuto momenti indimenticabili e anche altri più difficili, ma sempre con la consapevolezza di aver dato tutto in campo”.

“Grazie a Commisso e Barone”

“Grazie al Presidente Rocco e alla sua famiglia, a Joe Barone e alla sua famiglia, e a tutti coloro che ogni giorno contribuiscono a rendere la Fiorentina sempre più grande.Grazie a tutti i miei compagni di questi anni, che sono stati come una famiglia, e a tutto lo staff medico, che è stato un punto di riferimento fondamentale nella quotidianità”.

E infine: “Grazie Firenze, da oggi sarò un tifoso in più come voi, vi auguro il meglio, sempre”.