La richiesta di Gonçalves a Rui Borges prima di lasciare lo Sporting. Ma è stato totalmente ignorato e...

Pedro Gonçalves è stato uno dei tanti giocatori che quest'estate ha lasciato lo Sporting Lisbona, in un'ampia rivoluzione messa in atto dalla società portoghese sotto la gestione di Rui Borges.

Il retroscena

Prima di trasferirsi alla Fiorentina, il giocatore era stato a lungo messo fuori rosa. Come scrive A Bola, Gonçalves aveva chiesto all'allenatore dello Sporting di poter partecipare agli allenamenti e di essere convocato per le partite, almeno finché fosse rimasto a disposizione.

Mai preso in considerazione

Rui Borges, tuttavia, non lo ha mai preso in considerazione nonostante avesse partecipato al ritiro precampionato di Lagos. Dopo aver salutato il pubblico di Alvalade durante il Trofeo Cinque Violini del 25 luglio, Gonçalves ha trascorso un altro mese allo Sporting senza mai giocare. Motivo per cui sta ancora convivendo con problemi di forma fisica.

Poi la Fiorentina

Il calciatore si allenava all'Academia Cristiano Ronaldo, ad Alcochete, ma non veniva coinvolto in molte delle esercitazioni, soprattutto quelle di carattere tattico. Una situazione simile a quella vissuta da Daniel Bragança, anch'egli fuori dai piani tecnici e rimasto ai margini proprio nel periodo in cui Pote si trasferiva in Italia.