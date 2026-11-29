Christian Riganò, ex attaccante della Fiorentina, ha commentato ai microfoni di Radio Bruno la sconfitta rimediata oggi dalla squadra viola per 1-0 sul campo dell'Udinese.

'Se non arriva una reazione in questo momento...'

"Abbiamo fatto due partite pessime ed è giusto aver raccolto zero punti. Anche a Udine, a parte la conclusione finale di Goncalves, non abbiamo creato grandi cose; quando l'Udinese si è abbassata si poteva osare un po' di più, magari tenendo in campo due attaccanti e cercando qualche cross in più. Nel primo tempo hanno fatto meglio loro ed è giusto che abbiano vinto. Siamo in una situazione di me**a, praticamente penultimi in classifica: se non arriva una reazione nemmeno così, bisogna cambiare mestiere. Le scuse durante la settimana contano poco, deve parlare il campo. Non mi interessano gli 11 chilometri corsi: voglio giocatori che sappiano giocare a calcio, fare l'assist, attaccare l'area e mettere un po' di pepe sulla gara".

'Manca un'impronta precisa'

"Le giornate passano, ci avviciniamo a Natale e la situazione somiglia a quella della scorsa stagione, solo che non tutti gli anni sono uguali: è il momento di avere un po' di paura per darsi una svegliata. Se dovesse cambiare la panchina, resta il fatto che in campo ci vanno i calciatori: quando giocavo io a Firenze ho vissuto cambi di allenatore e ho sempre detto che la responsabilità è di chi scende in campo, perché non puoi mandare via venticinque giocatori. Detto questo, in questa Fiorentina non vedo un modo chiaro di muoversi, di smarcarsi o di giocare in avanti: i passaggi all'indietro non sono costruzione, il calcio si fa andando avanti, anche provando e rischiando l'errore. Al momento non vedo un'impronta precisa di una squadra che sa cosa fare".