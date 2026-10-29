Oulaï e Atta, quasi 60 milioni di enigmi. Dov’è il centrocampo della Fiorentina?

Un’altra sconfitta della Fiorentina, un’altra gara senza minuti per Inao Oulaï e Arthur Atta. I due rinforzi pesanti del centrocampo viola in estate sono ancora dei miraggi, ed ormai la stagione calcistica è giunta a novembre. Le alternative in mezzo al campo scarseggiano, tant’è che contro l’Inter assieme a Ndour e Fagioli si è rivisto dal primo minuto Marco Brescianini, un elemento che nella rosa gigliata non è certamente tra i favoriti per una maglia da titolare… anzi.

Vanoli tiene Oulaï in disparte

Oulaï, dopo essere partito titolare a Marassi contro il Genoa, non ha fatto alcun minuto nelle sconfitte contro Como ed Inter. Nonostante la mancanza di risorse in mediana, per l’ivoriano classe 2006, arrivato alla Fiorentina per ben 26 milioni di euro più bonus, di spazio non ce n’è. Di recente il calciatore africano ha giocato più minuti con la Costa d’Avorio che con la Fiorentina.

Si attendono notizie su Atta

E Atta? Ormai da varie partite il francese, altro innesto molto oneroso dell’estate, è un mistero. Un infortunio lo tiene lontano dal campo, ed è complicato capire ancora per quanto… ma soprattutto quando il classe 2003 ex Udinese potrà iniziare a dare un contributo sensibile alla causa, fatto di qualità, assist e gol, che servirebbero maledettamente ad una Fiorentina in grandissima difficoltà.