C'è stato un Paolo Vanoli 2025/26 e c'è un Paolo Vanoli 2026/27, che fin dalle prime battute ha annunciato di voler essere diverso, imparagonabile a quello della scorsa, disastrata, stagione, in qualche modo rimessa in sesto proprio da lui. Il tecnico ha avviato una sorta di mini ciclo, interrotto dalla mancata conferma e poi riavviato a inizio settembre. Una ferita che lui stesso ha descritto, in relazione alla sua estate passata a guardare da lontano la ‘sua’ Fiorentina. Si è ripresentato anche un po' da “babbo” per i suoi giocatori, secondo la definizione de La Nazione.

C'è l'Europa alla fine del percorso?

L'idea a lungo termine di cui parla il quotidiano è quella avanzata dallo stesso Vanoli: costruire una Fiorentina da posizioni europee, o almeno gettare le fondamenta. Obiettivo primario resta comunque quello di definire una volta per tutte l'identità della squadra attuale, sganciandola definitivamente dalle ansie della zona rossa della classifica.