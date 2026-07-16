Di Marzio: "Fiorentina ancora in pressing su Thorstvedt, il Sassuolo potrebbe accettare contropartita. Sohm? C'è anche il Venezia"
Continua la trattativa tra la Fiorentina e il Sassuolo per Thorstvedt: gli ultimi aggiornamenti in merito li dà Gianluca Di Marzio.
Pressing sul centrocampista
“Vanno avanti i contatti tra le parti per Thorstvedt: oltre a un indennizzo economico, per cedere il norvegese il Sassuolo potrebbe accettare anche una contropartita”, scrive il giornalista di Sky Sport.
I nomi caldi
I nomi sulla lista sarebbero suoi sostituti, col Sassuolo che sembra più aperto a questo tipo di trattativa: “I neroverdi potrebbero accettare anche una contropartita tra Brescianini, Fabbian e Sohm. Ma sullo svizzero c'è anche il Venezia”.
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