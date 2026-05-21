Farioli: "In Italia mi hanno cercato solo squadre in lotta salvezza. Sembra sia diventato alto e biondo, ma..."

Francesco Farioli, attuale allenatore del Porto ed in passato e non solo accostato anche alla panchina della Fiorentina, ha parlato al Corriere della Sera, rispondendo anche a domande sulla possibilità nel recente passato di allenare in Serie A.

‘In Italia solo offerte da club della lotta salvezza’

“Quando la stagione in Olanda stava andando bene mi cercavano in tanti. Dopo aver perso il titolo, invece, il telefono ha smesso di squillare”. Dall’Italia sono arrivate solo un paio di offerte da club che avrebbero lottato per restare in Serie A”.

‘Sembra sia diventato alto e biondo, ma…’

"L'Ajax? Nelle ultime cinque partite abbiamo fatto le nostre migliori prestazioni per occasioni create e concesse. A volte bisogna accettare le cose per come vanno. Ora che davanti a me c’è una coppa sembra che sia diventato biondo e alto due metri. In realtà sono la stessa persona di prima. E credo di aver lavorato persino meglio all’Ajax".