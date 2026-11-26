Dopo la vittoria in rimonta del Milan sull'Olympiakos, il giovedì di calcio europeo si chiude alla grande con i successi della Juventus in Europa League per 4-1 sull'Omonia Nicosia e dell'Atalanta in Conference (2-3 contro il Borac).

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Bianconeri in campo con la novità Ekhator, nelle vesti di unica punta con alle spalle Conçeicao e Boga. Proprio l'ex Genoa completa la rimonta bianconera a due minuti dall'intervallo, dopo il vantaggio ospite con Satka al 15' e il pareggio al 37' di Cambiaso. Nella ripresa, Conçeicao e Boga chiudono i giochi e regalano alla squadra torinese una vittoria che avvicina la qualificazione diretta agi ottavi di finale.

Atalanta last minute

Impegnata in terra bosniaca, l'Atalanta va forse incontro al peggior primo tempo della stagione. Nerazzurri sotto 2-0 all'intervallo, per via delle reti di Juricic e Deket tra il 22' e il 29'. Nella ripresa, però, cambia tutto: il Borac deve fare i conti con ben due espulsioni e la squadra di Sarri ne approfitta. Rimonta clamorosa nel finale firmata dalle reti di Krstovic, Kolasinac e Zappacosta. 3 punti che danno respiro alla Dea in chiave playoff.