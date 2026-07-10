Massimo Orlando: "Ci sono dei sacrificabili, Fagioli incluso. Arriveranno due esterni offensivi. Serve partire bene, Firenze non perdona"

A TMW Radio ha parlato l'ex Fiorentina Massimo Orlando, intervenendo su quelli che sono alcuni temi caldi di casa viola. Tra questi i movimenti di mercato e un'opinione sul nuovo tecnico viola Grosso.

Su Paratici e il mercato

"Paratici si sta muovendo bene. Ora dovrà cedere qualcuno, ma come ha detto ci sono dei sacrificabili, incluso Fagioli. Se poi riesci ad allestire una squadra all'altezza il problema del sacrificio non si pone. È vero che anche l'anno scorso la squadra sia stata allestita discretamente, ma ritengo che i problemi siano stati legati più al fatto alla guida tecnica di Pioli"

Su Grosso

"È un ragazzo molto ambizioso e ha scelto una piazza difficile, che proviene da un anno sportivamente drammatico. Il vantaggio è che ha un Paratici in più e con i colpi che sono arrivati penso che la Fiorentina possa inserirsi nella lotta europea. So per certo che arriveranno anche altri due esterni offensivi e ho l'impressione che stia nascendo una buona squadra. L'importante sarebbe partire bene, anche perché Firenze è una piazza che perdona poco".