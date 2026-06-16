Corriere Fiorentino: Il nuovo metodo Paratici, un mercato rivoluzionario

Si parla in doppia veste della Fiorentina stamani sul Corriere Fiorentino.

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In cronaca leggiamo: “Colpo grosso in casa Kean, rubati 300 mila euro in orologi”. Sottotitolo: “Moise è all’estero in vacanza. È il quarto viola vittima di furti negli ultimi anni dopo Ribery, Gud e Ikoné”.

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Qui invece troviamo: “Il nuovo metodo Paratici”. Sottotitolo: “Procuratori, contatti, scouting: sarà un mercato rivoluzionario dopo 20 anni in cui in viola hanno lavorato solo Corvino e Pradè”.