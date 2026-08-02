Fiducia in aumento ora dopo ora, Mastantuono non è più mission impossible. Paratici attivo anche altrove: l'argentino non basta

La Fiorentina e il suo Ds Fabio Paratici hanno fatto tutto quello che c'era da fare: intesa con il Real Madrid, rapporti curati con i Blancos che sono diventati inattesi alleati estivi e approccio diretto con Franco Mastantuono. Come detto, la società viola non vuole spingere il pressing più di tanto perché se l'affare si farà, dovrà farsi con il ragazzo pienamente convinto e coinvolto. La mission però che fino a qualche settimana fa sembrava impossible, ora è più che fattibile, scrive il Corriere Fiorentino.

Paratici attivo su più fronti

Il direttore viola però non può certo fermarsi a Mastantuono perché alla Fiorentina di esterni ne servono almeno un paio, considerata la presenza di Gudmundsson. L'attenzione sull'inglese Jaden Philogene, classe 2002 dell'Ipswich non è casuale. La sensazione comunque è che le attenzioni siano tutte sull'argentino, che poi determinerà anche le mosse successive.