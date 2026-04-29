"Hangover Viola", stasera in onda la nuova puntata su YouTube, Facebook e Instagram. Ospiti Flavio Ognissanti e Sara Meini

Dopo la sosta per le Nazionali questa sera alle ore 21.30 torna con una nuova puntata Hangover Viola, la trasmissione targata Fiorentinanews.com dove si affronteranno gli ultimi temi di casa Fiorentina con i nostri redattori e vari ospiti. In questa puntata parleremo del futuro di Vanoli, del lavoro che attende Paratici e in generale di quella che potrebbe essere la nuova Fiorentina.

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Parteciperanno i nostri redattori e due graditi ospiti, il direttore di Labaro Viola e Passione Fiorentina Flavio Ognissanti e la vicepresidentessa dell'Ussi Toscana Sara Meini. Conduce Giulio Dispensieri. La puntata andrà in onda in diretta streaming in contemporanea sul nostro canale YouTube e sulle nostre pagine Facebook e Instagram. Ovviamente potrete commentare e ricevere le nostre risposte in tempo reale.

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