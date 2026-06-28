La Fiorentina si mette sulle tracce di Zhegrova: la trattativa con la Juventus può basarsi su un prestito con riscatto

Il ds viola Fabio Paratici continua a lavorare per rinforzare il reparto offensivo della Fiorentina e nelle ultime ore è emerso un nuovo nome per le corsie esterne. Secondo quanto riferito da La Nazione, la dirigenza viola avrebbe messo nel mirino Edon Zhegrova, classe 1999 di proprietà della Juventus, arrivato a Torino la scorsa estate dal Lille.

Zhegrova chiede spazio

Nell'ultima stagione il giocatore ha trovato poco spazio in bianconero e potrebbe quindi valutare una nuova esperienza per trovare maggiore continuità. Una situazione che la Fiorentina segue con attenzione, alla ricerca di un'opportunità che possa soddisfare sia il club sia il calciatore.

La possibile formula per la trattativa

L'ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto, formula che consentirebbe ai viola di limitare l'investimento iniziale e di valutare il rendimento di Zhegrova nel corso della stagione, riservandosi poi la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo.