Bucchioni: "Un disastro, la Fiorentina sembrava insieme di giocatori raccattati mezz'ora prima della partita. Assurde le parole di Paratici"

Durante un intervento a Radio Bruno, il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni è tornato sulla rovinosa sconfitta della Fiorentina a Roma, avendo modo di sollevare vari dubbi sulla prestazione viola, ma noi solo.

‘Fiorentina senza personalità e organizzazione’

“Una gara che è un disastro ovunque la si guardi. La stagione è questa e l’abbiamo capito, ma dopo la vittoria col Verona la Fiorentina era sostanzialmente salva, il distacco con la Cremonese è ampissimo e i grigiorossi non ce la fanno, Cagliari e Lecce sono ancora dietro. Mi sarei aspettato una squadra con un minimo di voglia di giocare, invece ieri sembravano calciatori presi per caso mezz’ora prima della partita, gente raccattata senza personalità e organizzazione. È doppiamente inaccettabile, ma mancano proprio le basi, sul piano del gioco. Vanoli è 6 mesi che è qua, Paratici da 4, abbiamo pensato che riuscisse a dare un senso ad una squadra che non ne aveva, mica fa solo il mercato un direttore sportivo”.

‘Assurde le parole di Paratici nel prepartita’

“Su 5 giocatori presi da Paratici, forse salviamo Solomon? Il prepartita è stato assurdo, è andato ai microfoni a tenere in ballo Vanoli, ma per quale motivo? Ma se hai detto che da mesi non fai altro che parlarci, devi ancora confrontartici? Ma sii generico e dì che deciderai a fine stagione. Se entri nei particolari fai davvero pensare che stai valutando la conferma di Vanoli, e sarebbe una roba… ieri abbiamo avuto l’ennesima riprova della situazione dopo tutte quelle avute… con la squadra che va in campo ed è una nullità assoluta che è stata spazzata via in 10’. Poteva scaturire una goleada storica, altro che 4-0. Non c’è mai stata un’inversione di tendenza, sotto nessun aspetto”.