De Zerbi promesso sposo viola? Ma quando mai! Il tecnico prossimo alla firma con una nobile inglese in difficoltà

Nelle scorse settimane, precisamente da quando la sua esperienza a Marsiglia era terminata, si erano rincorse le voci di un possibile approdo sulla panchina viola di Roberto De Zerbi. L'ex tecnico del Sassuolo ha però fatto scelte ben diverse e il sogno di molti tifosi viola è destinato a rimanere tale.

Stagione difficile

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport l'accordo fra le parti è stato raggiunto e manca solo l'ufficialità prima di vedere Roberto De Zerbi sulla panchina del Tottenham. La squadra londinese, che ha appena esonerato Igor Tudor, naviga nei bassifondi della Premier (17esimi!) e vuole accaparrarsi il tecnico italiano per raddrizzare una stagione veramente negativa.

Un progetto di lunga durata

Per De Zerbi questa sarebbe la seconda esperienza nel campionato inglese dopo quella sulla panchina del Brighton. Cruciale nella decisione dell'allenatore ex Marsiglia è stata la durata del contratto: 5 anni in cui rilanciare il Tottenham.