Chi raccoglie l'eredità di Kean? La lotta a due è già iniziata. C'è un affare da trenta milioni
Sul fronte attaccanti, per la Fiorentina prende quota il nome di Mateo Pellegrino. I contatti tra il club viola e il Parma sono ripresi con intensità negli ultimi giorni.
Trenta milioni da suddividere
Gli emiliani sono disponibili a cederlo in prestito oneroso (4-5 milioni), a patto di inserire un obbligo di riscatto da 25 milioni nella prossima estate. Quindi la valutazione complessiva che viene data dai gialloblu è di trenta milioni di euro.
Ma occhio anche a Zirkzee
Pellegrino è sicuramente uno dei candidati principali per raccoglierne l'eredità di Moise Kean, qualora quest'ultimo venisse ceduto dai viola. Secondo La Nazione però, parallelamente, il club gigliato continua a monitorare anche Joshua Zirkzee.
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