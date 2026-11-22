Radu Drăgușin ha bisogno di tempo per ritrovare la condizione migliore. È la valutazione di Florin Manea, agente del difensore della Fiorentina, che ha parlato a Digisport.ro delle prestazioni del suo assistito con la Romania e del suo percorso in viola.

“Sulle partite in Nazionale vi dico che…”

Queste le sue parole: “Ho visto la partita contro la Polonia e alcune fasi della partita contro la Bosnia Erzegovina. Radu ha giocato bene, penso che raggiungerà la sua forma migliore intorno a febbraio. Ha bisogno di tempo: rimanere fermo per un anno e mezzo non è facile”.

Il riscatto e il rapporto con Paratici

Manea ha sottolineato i progressi del difensore, ha ribadito l’obbligo di riscatto e ha ricordato da quanto tempo Fabio Paratici conosca il giocatore: “È sulla strada giusta, gioca nella Fiorentina. È normale commettere errori, tutti commettono errori. La maggior parte dei suoi dati sono in aumento. Vogliamo sempre di più, questo è chiaro. Ha già disputato 13 partite con la Fiorentina. Il riscatto è obbligatorio. Conosco Fabio Paratici molto bene da molto tempo. Che referenze dovrei avere? Radu gioca una partita alla volta, non devo chiamarlo tutti i giorni. Non sanno chi hanno preso? Paratici conosce Radu fin da quando era bambino”.