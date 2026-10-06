Corriere dello Sport-Stadio: Capitano senza fascia, il totem della linea di Vanoli

Una pagina dedicata alla Fiorentina dal Corriere dello Sport-Stadio.

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Il quale apre con un articolo su Ranieri: “Sette anni in viola”. Sottotitolo: “Capitano senza fascia: in 9 mesi Luca è tornato un pilastro della difesa”. Sommario: “Dall’esordio l’1 settembre 2019, Ranieri ha vissuto l’incubo della zona B ma si è risollevato Ora è uno dei totem della linea di Vanoli”.

Il ballottaggio

Di spalla sui prossimi avversari in campionato: “Il ds Lopez verso l’addio Rossi favorito su Pradè”. In taglio basso: “Ballottaggio tra Viery e Valdepeñas”.