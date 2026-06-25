Koleosho non potrà essere l'unico: Cancellieri e tutti gli altri esterni individuati da Paratici

Koleosho è in pole position per vestire la maglia viola, ma il suo non è e non può essere l'unico nome per le corsie esterne della Fiorentina. Il Corriere dello Sport questa mattina fa il punto sugli altri candidati ad occupare un ruolo che, nel 433 di Fabio Grosso, risulterà fondamentale.

Cancellieri in uscita

Resta quindi da non scartare la pista che porta a Matteo Cancellieri. La Lazio ha bisogno di incassare e lui è uno dei candidati a lasciare la capitole, complice anche un contratto in scadenza nel 2027. La cifra richiesta è di 10 milioni e c'è anche la concorrenza dell'Olympiakos, sebbene il calciatore preferirebbe di gran lunga rimanere in Italia.

L'asse sempre caldo col Sassuolo

Le altre opzioni sono quelle emerse in questi giorni: Johan Bakayoko del Lipsia, valutato tra i 15 e i 20 milioni, e poi i due del Sassuolo Volpato e Laurienté. Entrambi ovviamente conoscono molto bene Fabio Grosso ed è quindi possibile che la Fiorentina riuscirebbe ad ottenere un piccolo sconto sul cartellino, pur non scendendo sotto i 15 milioni.

