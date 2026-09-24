Il Manchester United deve pagare i debiti e mette in vendita le zolle: l'iniziativa dell'ex club di De Gea

Come riporta l'ANSA, il Manchester United, storico ex club del portiere della Fiorentina David De Gea, mette in vendita zolle del prato di Old Trafford: 125 sterline ciascuna, l'equivalente di circa 140 euro: la prima tranche è già andata esaurita. L'iniziativa è stata lanciata nello stesso giorno in cui il club ha comunicato che il proprio debito complessivo ha superato il miliardo di sterline.

Bilancio in perdita

Il dato arriva a fronte di ricavi record per oltre 730 milioni di euro nell'esercizio 2025-'26 e di un utile operativo di poco meno di 25 milioni. Il bilancio si è tuttavia chiuso con una perdita netta di 48 milioni. Il club ha inoltre confermato di aver speso più di 70 milioni di euro per acquistare i terreni destinati al nuovo stadio, un progetto dal costo complessivo stimato oltre i due miliardi.

Manto erboso rifatto… dopo 14 anni

Intanto, quest'estate Old Trafford ha visto il rifacimento del terreno di gioco per la prima volta in 14 anni, con il prato rimosso fino alle fondamenta. Parte dell'erba è stata conservata: sezioni di sette centimetri per lato sono state inserite in piccoli cubi di vetro, racchiusi in una custodia nera. Un souvenir del teatro dei 'Red Devils', presentato dal club come un ricordo delle partite più iconiche disputate nello storico impianto.