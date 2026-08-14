Un indiziato principale pronto a lasciare il posto a Thorstvedt, diverse squadre interessate. La richiesta dei viola

Come scrive La Nazione in edicola questa mattina, c'è un indiziato principale a lasciare il posto a Thorstvedt, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina.

Un nome in uscita

E così in uscita potrebbe esserci Giovanni Fabbian, che al momento non risulta nella lista degli esuberi ma che potrebbe salutare entro la fine del mercato. A lui si sono interessate Sassuolo e Bologna, ma la squadra che più sta spingendo è la Lazio di Gattuso.

La richiesta viola

I biancocelesti vogliono un affare in prestito, mentre la Fiorentina vorrebbe monetizzare dopo averlo riscattato dal Bologna con la salvezza acquisita nella scorsa stagione. Fari puntati su di lui nelle prossime ore.