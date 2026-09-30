Ranieri: "Con Grosso ottimo precampionato, poi non siamo stati all'altezza. Con Vanoli possiamo toglierci soddisfazioni"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Radio Tv Serie A, spaziando dalle difficoltà di inizio stagione e il cambio di rotta operato con Paolo Vanoli dopo l'esonero di Grosso, per poi toccare tanti altri temi.

"La sosta così lunga? Sicuramente è la prima volta che succede che durante il campionato, soprattutto a inizio stagione, ci sia una sosta così lunga di due settimane di stop. Da quando è arrivato mister Vanoli, avevamo fatto tre bellissime partite, quindi era un periodo che stavamo bene e in fiducia. Però dall'altra parte siamo anche felici di prenderci un po' di tempo per noi, per lavorare, perché siamo tanti nuovi. Alcuni di noi al mister lo conoscevano già, però quei nuovi arrivati devono ancora capire tante cose. Quindi si può dire che sia arrivata nel momento giusto per lavorare tutti insieme e stare più tempo insieme".

‘Dispiace per come è andata con Grosso’

"Purtroppo nel calcio, come nella vita, non puoi sapere come può andare il pallone. Posso dire anche che avevamo fatto un ottimo precampionato con il mister Grosso. Poi purtroppo quando è iniziato il campionato non siamo stati, soprattutto noi giocatori, all'altezza di quelle partite. Ci dispiace tanto, però adesso siamo anche felici che sia arrivato il mister Vanoli e abbiamo fatto tre ottime partite".

"Vanoli è arrivato super carico. Ha dato una scosta sotto tutti i punti di vista, sia in campo che fuori. Non ci lascia mai un secondo. A ogni allenamento ci chiede sempre il massimo e a noi fa bene. Siamo una squadra molto giovane che ha bisogno di un mister che ci stia sempre dietro. Io con il mister ho veramente un ottimo rapporto. Ci rispettiamo tutti e due. Sono felice come tanti miei compagni che sia tornato. Possiamo continuare a lavorare con lui per levarci grandi soddisfazioni".

'Il metro arbitrale è cambiato, c'è intensità'

"E' cambiato molto a livello di metro arbitrale perché non ci sono più tempi morti. Adesso la partita è quasi sempre ad alto livello, sempre a grandissima intensità. Ti ci devi anche un po' abituare perché adesso la squadra che vince magari non può perdere tempo, non può recuperare. Devi sempre andare al massimo e quindi allenarsi forte sotto questo punto di vista è molto importante. Adesso per un difensore puoi essere un po' più aggressivo. Io devo dire che mi sto trovando bene".

"Ho sentito Fagioli, la sua è una convocazione super meritata perché sta dimostrando di essere un giocatore di grande qualità. Non avevo dubbi perché lo vedo tutti i giorni in campo ad allenarsi con me. Sono felice anche della partita che ha fatto lunedì, ha fatto veramente una grandissima partita. Non serve a dire cosa deve fare, solamente deve continuare così, ad allenarsi e ad andare forte. Mi piace vedere tante partite, quindi sto seguendo anche Kayode in Premier con il Brentford. Mi aspettavo che potesse fare questo exploit. Sta facendo due annate alla grande. Se lo merita perché è un ragazzo bravissimo e gli auguro veramente ogni bene".