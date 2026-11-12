"L'aspetto caratteriale sta segnando la carriera di Palladino: a Firenze voleva prendere tutte le decisioni. Sul campo invece..."

Questo pomeriggio il giornalista di Italia 7 Enzo Bucchioni, chiamato ad analizzare l'operato di Raffaele Palladino al Bologna, ha spiegato come il carattere del tecnico fosse emerso già durante la sua esperienza alla Fiorentina. Questo il suo intervento a Radio Sportiva:

“Come mai lo cacciano da per tutto? Con l'Atalanta abbiamo saputo quello che è successo. L'idea di mettersi in contrasto con il club dicendo che se lo chiamava una grande si sarebbe voluto liberare fa capire tutto: se me lo venissero a dire a me mi irrigidirei come hanno fatto i Percassi. Come se una una società, che negli ultimi anni è sempre stata a cavallo tra Champion ed Europa League, si possa permettere di star dietro a queste richieste. Probabilmente questa sua grande ambizione lo condiziona in questo senso”.

“A Firenze le dinamiche sono state simili a quelle di Bergamo”

Ha poi sottolineato quanto avvenuto a Firenze con la Fiorentina: “Allo stesso modo era andato allo scontro nella sua esperienza precedente alla Fiorentina, dove erano stati fatti dei programmi che probabilmente non erano condivisi tra le parti. Andarono in rotta di collisione per la richiesta del tecnico di cambiare il medico sociale e il team manager, ovvero il dirigente accompagnatore: cose che a certi livelli non puoi permetterti di fare”.

"Un allenatore non può permettersi certi atteggiamenti"

Ha anche aggiunto: “In certi casi un allenatore deve ragionare da vero e proprio manager, non può permettersi di arrivare e decidere su tutto, o allo stesso tempo stare in un club pensando di andare in un altra società: sappiamo bene quanto voglia allenare la Juventus ad esempio. Credo che sia questo il suo limite, ovvero quello caratteriale”.

"Quello che fa in campo è sotto gli occhi di tutti"

Ha poi concluso: “Allo stesso tempo va ammesso che sul campo ha grandi qualità Palladino, di questo dobbiamo dargliene atto. Riesce a coagulare qualsiasi gruppo gli viene messo a disposizione: riesce a far diventare le squadre coese, riuscendo spesso a centrare gli obiettivi prefissati. Anche spesso cambiando modo di fare calcio: nel suo anno a Firenze ha fatto il calcio piu italianista di sempre: spesso scherzavamo sui lanci di De Gea che portavano ai gol di Kean. Ora a Bologna però sta presentando un altro tipo di calcio. Se da un punto di vista calcistico è molto duttile, da quello caratteriale forse è appunto troppo rigido”.