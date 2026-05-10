E' contento Marin Pogracic a quanto pare, dopo lo 0-0 che ha salvato la Fiorentina, così al media ufficiale viola:

"Come hanno detto anche il mister e il direttore, non è stato facile per niente ma non dimentichiamo da dove siamo venuti e cosa serviva oggi. E’ servito stare uniti, come squadra, attaccare e difendere tutti insieme. Avevamo perso la fiducia, poi lo staff e il mister sono stati bravi a ricostruire la fiducia. Il club e tutti noi dobbiamo analizzare quest’annata, sono sicuro che lo faranno bene.

Ora non abbiamo più pressione, siamo salvi e liberi mentalmente. Dobbiamo far vedere cosa possiamo fare, abbiamo già dimostrato che contro squadre grandi possiamo fare risultato.

Una dedica a Rocco Commisso? Sicuramente, un grande grazie a lui e alla sua famiglia, hanno dato veramente tanto a questa città e questo club. Non si poteva arrivare ad un trofeo ma questa salvezza la viviamo quasi come un trofeo, non è stato facile per niente. Non dico che si debba ripetere, sono sicuro che il club farà di tutto per portare la Fiorentina più in alto possibile".