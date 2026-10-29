Malusci: “Se Oulaï non gioca non migliora. Ndour deve fare di più, la Fiorentina non è l’Under 21”

L'ex difensore viola Alberto Malusci ha parlato a Radio Bruno, sottolineando alcuni aspetti delle difficoltà della rosa gigliata, del soffermandosi sul momento particolare della Fiorentina sotto vari punti di vista.

‘Se non arriva risultato positivo con l’Atalanta…'

“Diventa difficile commentare ogni volta le sconfitte. È vero che la Fiorentina non è stata propositiva con l’Inter, con cui è normale cercare di limitare i danni, ma poi si è abbassata sempre di più, e nella ripresa si è dato troppo spazio all’Inter, finendo col buttare via la partita. Serve un risultato positivo contro l’Atalanta stasera, altrimenti diventa dura. Vanoli sarebbe a rischio? Quando le cose non girano gli allenatori sono i primi che pagano”.

‘Oulaï? Buttiamolo dentro, sennò non può migliorare'

“L’Atalanta non è più la stessa degli anni scorsi, ha cambiato molto e la Fiorentina deve andarsela a giocare a viso aperto, con gli interpreti liberi di esprimere il loro talento. Le partite di sacrificio non sono nelle corde di questa Fiorentina. Gonçalves ha qualità da vendere, Oulaï buttiamolo dentro… se non gioca mai come può migliorare tatticamente? Bisogna dare un peso alla campagna acquisti fatta, bisogna dare un valore ai soldi spesi per i vari giocatori”.

“Se devo scegliere tra Ndour e Brescianini preferisco il secondo. Ndour non mi convince, sulla base di ciò che vedo in campo. È giovane ed ha fatto bene in Under 21, ma alla Fiorentina deve fare qualcosa in più, è un’altra cosa, per farmi dire che è bravo. Serve maggiore intraprendenza, rischiare, non limitarsi al semplice, e non farsi vedere. Voglio qualcosa di più da lui”.