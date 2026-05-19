Sandro Sabatini, giornalista di Sportmediaset, ha parlato a Radio Sportiva, intervenendo anche sulla partita giocata dalla Juventus contro la Fiorentina e la grande gara di alcuni ex bianconeri adesso in viola.

Sulla crisi della Lazio

“Tutti danno Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Spero che Claudio Lotito faccia un passo verso i tifosi. Così non si può andare avanti. Io vedo che la Lazio, come il Torino, sia dietro a tutte le big, ma anche a Como, Bologna e Fiorentina”.

Su Juventus-Fiorentina

“La Juventus domenica aveva in mano il proprio destino. La beffa è stata anche che Nicolò Fagioli è stato il migliore in campo per la Fiorentina: una partita sì e una no è stato il migliore in campo quest'anno. Fagioli è stato il simbolo dei figli di Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli, uno di quelli da mandare via a tuti i costi. Mandragora invece è stato il simbolo delle plusvalenze, ma poi mi spiegheranno dov’è il caso plusvalenze su uno che ha fatto la carriera che ha fatto e ha segnato un gol come quello alla Juve”.