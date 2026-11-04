Freitas: “Gonçalves si imporrà a Firenze. Tiago Gabriel in viola? Il contesto lo ha esaltato ma..."

Carlos Freitas crede nelle qualità di Pedro Gonçalves e nella sua possibilità di diventare protagonista anche alla Fiorentina. Intervistato da Tuttomercatoweb, il dirigente portoghese ha analizzato le difficoltà di ambientamento del giocatore, indicando nella fisicità del campionato italiano e nel momento della squadra due elementi che ne stanno condizionando il rendimento.

“Anche una star come Riquelme…”

“Senza volerli mettere a paragone, ma anche una star come Riquelme fece fatica a mettersi nel ritmo del calcio europeo. Gonçalves è uno che ha intelligenza, assist e gol. Un anno in Portogallo finì la stagione da capocannoniere, ma di lui si diceva che non tirava in porta, faceva “passaggi in porta”. Non è un giocatore di corsa, di ritmi alti, e si sta ambientando a un nuovo calcio molto più fisico. Secondo me soffre il momento della squadra e il non avere alle spalle un centrocampo che possa fare per lui il lavoro sporco, ma sono sicuro che alla lunga riuscirà a imporsi anche in Serie A, come si è già visto lunedì al Mapei”.

“Alla Fiorentina Tiago Gabriel…”

Freitas si è soffermato anche sull’ipotesi Tiago Gabriel alla Fiorentina, distinguendo il rendimento del difensore a Lecce dalle richieste che potrebbe incontrare in una squadra con un’impostazione diversa. “Ogni giocatore per sfondare ha bisogno del contesto giusto. Lui a Lecce lo ha trovato perché è una squadra che gioca con il blocco basso, che ne esalta le caratteristiche. Vorrei vederlo in una squadra controllante, e la Fiorentina punta a esserlo, che porta i difensori ad avere 30-40 metri di campo alle spalle. Poi che a Lecce stia facendo benissimo non lo discuto, ma è anche il contesto a esaltarlo”.