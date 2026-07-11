Passano gli anni ma lui resta lo stesso, Zaniolo ne combina un'altra: prima rinnova poi fa le bizze.

Nonostante l’ottima stagione con la maglia dell’Udinese, che ha poi scelto di riscattarlo dal Galatasaray, sembra che il futuro dell'ex Fiorentina, Nicolò Zaniolo, difficilmente possa continuare ad essere in Friuli. Dopo aver felicemente sposato il progetto bianconero, accettando anche la possibilità di un ritocco, al ribasso, dell’ingaggio adesso l’attaccante sembra non volerne sapere di restare.

Prima l'accordo con l'Udinese, poi il passo indietro

Martedì mattina sembrava che la sua storia con l’Udinese, che dura da un annetto, sembrava destinata a proseguire felicemente. L’agente Claudio Vigorelli, l'uomo mercato del club Gianluca Nani e i suoi collaboratori felici e contenti, Gino Pozzo collegato da Londra contento di poter andare avanti col suo numero 10 in cui crede. Il ragazzo che è salito al piano di sopra a stringere le mani a tutti. Secondo quanto riportato quest’oggi da La Gazzetta dello sport le cose sono totalmente cambiate. Il contratto, prima firmato, dopo l’acquisto a titolo definitivo dal Galatasaray, e poi ampiamente riveduto e corretto, non va bene a Zaniolo. E così non si è presentato alle sedute al Bruseschi che anticipano in qualche modo il vero e proprio ritiro che comincerà lunedì. Un milione e mezzo più i bonus, circa 300 mila euro, questa era la soluzione inizialmente trovata. Ma proprio in questi bonus ci sarebbe l’insoddisfazione del ragazzo. Che si è messo di traverso. E ora tutto va ridiscusso.

La palla adesso passa alla dirigenza friulana

L’Udinese tiene moltissimo al giocatore che non percepirà più i 2 milioni e 700 mila euro del Gala, ma ha il privilegio di essere considerato un elemento fondamentale per la squadra di Kosta Runjaic che lo ha rilanciato alla grande dopo anni complicati. Zaniolo è andato al mare. Chissà se sole, cuore e amore serviranno per farlo tornare lunedì deciso ad allenarsi e a vivere una stagione da protagonista come quella appena conclusa.