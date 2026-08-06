La Gazzetta dello Sport: Un genietto per l'Europa, Fiorentina scatenata
Una pagina tutta per la Fiorentina su La Gazzetta dello Sport di oggi.
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Il titolone che troviamo è: “La Viola addosso”. Ovvero: “Mastantuono c’è il sì Fiorentina scatenata un genietto per l’Europa”. Sommario: “Accordo raggiunto: il Real pagherà metà stipendio, oggi o domani l’argentino a Firenze per le visite mediche”.
Nel segno di Touré
In taglio basso troviamo invece: “Oulai nel segno di Yaya Touré: “Qui è il top”. E ancora: “Il nuovo acquisto: “Ho scelto un club che valorizza i giovani Qual è il mio ruolo? Sono polivalente”.
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