Il nome low cost per la fascia sinistra: chi è il talento svedese che sta trascinando i suoi al primo successo nella storia del club

Tre settimane fa aveva parlato di un suo possibile trasferimento nei migliori campionati europei: da allora, Isak Bjerkebo non ha ancora smesso di brillare, inanellando gol e assist per il suo Sirius e viaggiando con decisione verso un traguardo storico.

Stagione da sogno

Esterno sinistro ma di piede destro, classe 2003, sta vivendo un periodo a dir poco roseo: dall'inizio dell'anno, anche se si tratta di campionato svedese, ha raccolto 13 gol e 5 assist in 17 partite coi suoi; addirittura, nelle ultime sette partite, ha sempre realizzato un contributo al gol, che sia una rete o un assist. Il suo Sirius, non a caso, è primo in classifica, pur non avendo mai vinto il campionato nella propria storia: un gruppo trascinato sia da Bjerkebo, che dallo scozzese Ure, recentemente trasferitosi al Siviglia dopo le ottime prestazioni in Svezia.

L'opzione low cost

Si era fatto anche il nome della Fiorentina in orbita dell'esterno, ed effettivamente lo svedese risponde all'identikit cercato in quella zona di campo, pur non essendo un nome particolarmente altisonante (ma che, quindi, costerebbe anche meno dei soliti noti). A Firenze potrebbe arrivare un giocatore che ha già diversi minuti nelle gambe - il campionato in Svezia si gioca da aprile a novembre - e che potrebbe rinforzare un reparto in grave carenza di personale, in casa Fiorentina.