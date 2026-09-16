Piccinetti: "Le partite si vincono col talento e la Fiorentina ce l'ha. Oulai? Semplicemente straordinario"

L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Finalmente abbiamo visto una squadra giocare coralmente, ma le cose più importanti le abbiamo viste nei singoli. Abbiamo dei calciatori pieni di talento, fortissimi nell'uno contro uno, e questo fa ben sperare. Vanoli sicuramente ci ha messo del suo, sebbene certe cose debbano essere ancora sistemate. In attacco comunque ci sono tante soluzioni e grande talento”.

“Le partite si vincono col talento”

Poi ha aggiunto: “Ci vuole pazienza, non aspettiamoci cose trascendentali a breve termine. Secondo me questo progetto va costruito in due anni, la Fiorentina ha tanti talenti che saranno la base per i prossimi mesi e i prossimi anni. Le partite si vincono con i giocatori di talento, con i colpi, con la capacità di saltare l'uomo e di tirare fuori dal nulla un gol come quello di Goncalves”.

“Oulai straordinario”

Su Oulai: “Ho sentito giornalisti dire che si è visto poco, secondo me hanno visto un'altra partita. Il paragone con Kante? Beh, lui aveva un altro passo mentre Oulai sembra quasi che cammini in campo, ma in realtà ha una furbizia e un senso tattico straordinari. Ricordiamoci che è giovanissimo, è un calciatore che può solo crescere. Ieri ha fatto una partita straordinaria”.