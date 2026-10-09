Sosta Nazionali, gioie e dolori: Genoa più rappresentata della Fiorentina, ma anche più colpita

Sul noto portale calcistico Transfermarkt si leggono anche i dati relativi ai giocatori in Nazionale: ecco come si posiziona la Fiorentina in questa particolare classifica.

Una Viola internazionale

Tenendo conto delle Nazionali fino alla Under 19, la Fiorentina ha dovuto ‘salutare’ sette giocatori in questa sosta, che hanno raggiunto le rispettive rappresentative. Fagioli e Ndour per l'Italia e per l'Under 21, Beto per la Guinea-Bissau, Dragusin per la Romania, Oulai per la Costa d'Avorio, Njie con l'Under 21 svedese e ultimo, ma non per importanza, Mastantuono con l'Argentina. E mentre si discute del fatto che possa o meno partire dal 1', la lista di minuti giocati dai convocati in Nazionale racconta un'altra storia.

La lista completa

Il Genoa, infatti, ha raccolto ben 500 minuti in più grazie ai suoi tesserati, avendone però dieci: fra questi sono arrivati anche due infortuni, quelli di Sow e Meichtry, che insieme a quello di Colombo - rimasto però a Genova - hanno piegato la disponibilità della rosa di De Rossi, che quindi dovrà far fronte anche a queste fatiche Nazionali nello scegliere la formazione domani.