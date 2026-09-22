Bilic: "C'è un motivo preciso per il quale ho convocato Pongracic"

Nonostante non stia giocando molto con la Fiorentina, Marin Pongracic è riuscito lo stesso ad essere convocato con la nazionale croata.

“Gli infortuni mi hanno condizionato”

A favorirlo in questo senso ci sono stati problemi altrui: “Martin Erlić e Josip Juranović sono stati esclusi dalla lista iniziale a causa di infortuni - ha spiegato il selezionatore Slaven Bilić - Non si tratta di problemi gravi, Juranović ha un problema al tendine, Erlić al piede, ma sono problemi abbastanza seri tanto da non poter giocare in questo momento. Per questo motivo sono stati convocati Marin Pongračić e Kristijan Jakić per quei ruoli, e poi ho chiamato Majer”.

“Vušković e Gvardiol…”

Bilic ha fatto un altro riferimento al difensore viola: “Vušković e Gvardiol stanno giocando benissimo nel miglior campionato del mondo, sono la coppia di difensori centrali del futuro, ma dovranno lottare con giocatori come Šutalo, Pongračić ed Erlić”.