"Vanoli ha salvato la Fiorentina, è stato bravo. Ma Firenze ha tanta passione e ne subisci anche i lati negativi"

L'avventura di Paolo Vanoli alla Fiorentina è ufficialmente terminata. Il nuovo tecnico viola è Fabio Grosso, già ufficializzato dal club poco dopo la separazione con l'ex Torino. Di lui ha parlato l'ex calciatore Giancarlo Camolese a Tuttomercatoweb.com.

“Vanoli? Fatto molto bene il suo lavoro, ha ripreso la Fiorentina”

“Vanoli ha fatto molto bene il suo lavoro, così come D'Aversa a Torino. La Fiorentina, in particolare, era partita per stare nelle prime posizioni e poi è caduta in basso. L'allenatore è stato molto bravo a salvare la squadra. Eppure entrambi hanno subito la stessa sorte”.

“Firenze ha tanta passione, come Torino. Se le cose non vanno bene…”

“Fiorentina e Torino sono due piazze molto difficili, se le cose non vanno bene loro contestano. Hanno tanta passione, chi ci va ne subisce tutti gli aspetti, positivi o negativi che siano”.